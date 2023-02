Kinderen met een rugzakje leren kickboksen: ‘Niet te veel prikkels, anders krijgen ze kortsluiting’

Glibberen en glijden op metrostati­ons in Rotterdam (en het komt niet door de kou)

Het is spekglad op veel metrostations in Rotterdam. De RET heeft een nieuw, milieuvriendelijk schoonmaakmiddel geprobeerd, maar dat is niet goed bevallen. De ‘glibberhaltes’ worden nu extra schoongemaakt. Met het oude, vertrouwde middel.

31 januari