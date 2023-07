Koos en zijn toneelclub zijn altijd op zoek naar jonge mannen: ‘We willen graag de honderd jaar halen’

Anneke runt florerende bloemen­zaak: ‘Ik wil mensen blij maken, kleur in het leven van anderen brengen’

Voornes duin was haar speeltuin. Daar bracht de opa van Anneke de Snaijer (50) zijn liefde voor de natuur over op zijn kleindochter. Het resulteerde in een florerende bloemenzaak en dat maakt vooral blij. Toch heeft de meester in de bloemsierkunst ook zorgen.