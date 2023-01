Leerlingen bouwen bruggen: ‘We leren ze iets met hun handen te maken’

Techniek wordt op de arbeidsmarkt steeds belangrijker. Schooldirecteur Esther de Fuijk daarover: ,,Het is van belang dat kinderen al vroeg technische ervaring opdoen. Echt iets met je handen maken. Leren hoe dingen in elkaar zitten. En waarom ze zo in elkaar zitten. Daarom is ons project Techniek en Toekomst opgezet, een maandelijks samenwerkingsproject tussen onze school en dorpshuis De Nieuwe Meent, waarmee we het gebouw delen.”