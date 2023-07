Man (69) uit Spijkenisse omgekomen bij verkeersongeluk in Brielle

COLUMN De vrouw op de zwarte gympies heeft iets bijzonders gepres­teerd

Het waren toch al bijzondere jaren hier in Rotterdam. De snelheid waarmee nieuwe Rotterdammers als Slot, Trauner, Wieffer en Giménez onze harten veroverden was opzienbarend, maar wat de zwarte vrouw op Nikes voor Centraal Station hier voor elkaar heeft gekregen is minstens zo bijzonder. Nog geen zes weken staat ze hier en nu is ze al door de halve stad omarmd.