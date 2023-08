Man zit vast op 10 meter hoogte en belt brandweer

van wieg tot graf Anna (90) trouwde zes keer: ‘Ik heb zoveel liefde te vergeven, dat kunnen twintig mannen niet overleven’

Je ging niet naar De Fles, Oom Ton of Proost: je ging ‘naar Anna’. De jazz- en kunstenaarscafés van Anna Vingerhoets werden begrippen in Rotterdam en zijzelf beroemd in eigen stad. Tien jaar geleden kreeg ze een eigen glossy, Mooie Anna: Rotterdamsch icoon. Want dat was ze: een icoon.