Naaktrecreatie: het was even wennen op het keurige eiland

Onvoltooid verleden Ambachts­lie­den waren deel van het alledaagse leven: ‘Er was altijd wel wat te beleven’

Er is afgelopen eeuw flink wat vakmanschap verloren gegaan op de eilanden. Wat te denken van de vlasteelt in Zuidland en de griendwerkers in Spijkenisse? Maar er was natuurlijk veel meer bedrijvigheid.