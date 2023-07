Nieuwe tegenslag bij bouw sportzaal Tinte: provincie ligt dwars

Landbouw­sec­tor wil meepraten over plek ondergrond­se hoogspan­nings­ka­bels Voor­ne-Put­ten

De landbouwsector wil meepraten over plannen voor de ondergrondse hoogspanningsverbinding die vanaf de Noordzee naar Geertruidenberg of Moerdijk moet lopen. De te onderzoeken kabeltracés gaan onder meer over Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard.