Nieuwe wijk in Oudenhoorn gaat vierde en laatste fase in: bijna alle huizen verkocht

Leerlingen bouwen bruggen: ‘We leren ze iets met hun handen te maken’

Zelf een brug bouwen van plankjes, stammetjes of papier zonder spijkers, schroeven, touw of plakband. Leerlingen van school De Hoorn draaiden donderdag in Oudenhoorn hun hand niet om voor dat praktijklesje techniek. Al bleek niet elke constructie bij het testen even stabiel te zijn.