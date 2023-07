Oekraïners zijn heel dankbaar voor opvang, maar willen bij vrede snel naar huis

Waarom komen de tiny houses in Voorne aan Zee niet van de grond? Een proef moet dat duidelijk maken

Al jaren wordt gesproken over tiny houses, maar tot nu toe is er nog geen eentje in Voorne aan Zee gebouwd. Te veel beperkingen, is de klacht. Een proef van de gemeente moet duidelijk maken wat er wel of niet kan met de tijdelijke mini-huizen.