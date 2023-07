Oppositie is klaar met ‘bestuurlijk gedoe’ en wil eindelijk daden zien

Oud-wethouder kan niet wachten om te beginnen in het theater: ‘Soms heeft iets zo moeten zijn’

Met zijn benoeming tot directeur van het Hellevoetse theater Twee Hondjes heeft Léon Soeterboek een wereldbaan te pakken. Eind goed, al goed, zou je denken. Want zeg nou zelf: theaterdirecteur zijn is toch véél leuker dan het wethouderschap van Nissewaard! Of niet soms?