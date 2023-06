Oud-wethouder doet aangifte tegen ex-collega: ‘Hij was heel dreigend, ik werd er bang van’

Waar zijn al die ov-reizigers toch gebleven? Josi, Jonne en Johan weten het wel

Files zijn langer dan ooit, belangrijke wegen zijn soms maandenlang opgebroken. Je zou verwachten dat het daardoor nog nooit zo druk was in het openbaar vervoer. Niets is minder waar, sterker: ov-bedrijf RET zit in zwaar weer omdat reizigers wegblijven. Wie heeft de oplossing?