Perfect paardenmarktweer: topdrukte, maar met steeds minder paarden en pony’s

Heenvliet loopt warm voor het oudste evenement van Voor­ne-Put­ten: ‘Kinderen zijn al door dolle heen’

Heenvliet maakt zich op voor het oudste evenement van Voorne-Putten: de paardenmarkt. De traditionele handel in de edele dieren is op tweede pinksterdag, maar in de dagen daarvoor is al van alles te beleven in het stadje.