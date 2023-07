Plan voor wooncontainers voor 250 expats die fabriek komen bouwen

Met hun kleine bootjes leggen deze mannen immense schepen aan de kade: 'Mooiste baan van de wereld’

Blij met dat nieuwe shirtje of tuinset? Grote kans dat die spullen in enorme zeeschepen via de Rotterdamse haven aan zijn gekomen. Hier werken mannen (nee, er zit geen enkele vrouw bij) keihard om die schepen veilig aan de kade te leggen. Het werken met de gigantische trossen is zwaar en niet zonder risico, er zijn wel eens doden gevallen. Een inkijkje in een onbekende wereld in de haven. ,,Als je bekneld raakt, ben je zo een hand of een arm kwijt.”