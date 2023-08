Politie houdt 14-jarige aan na steekincident in Rockanje

De ‘politieke achtbaan’ van Melissa de Rijke (LEF!): ‘we willen naar drie tot vier zetels, dromen mag toch?’

Ze kon wethouder worden, werd fractievoorzitter van een coalitiepartij, maar is een half jaar later een éénmansfractie in de oppositie van Voorne aan Zee. In de politieke loopbaan van de Hellevoetse Melissa de Rijke (24) gaat het alle kanten op, net als de fusiegemeente die ze een half jaar meebestuurt.