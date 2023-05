Politie redt hondje uit hete auto in Oostvoorne

Bijna fatale detox van Denise (37) wekt verbazing bij experts: ‘Gezond lichaam kan zichzelf prima in balans houden’

Terwijl yogadocente Denise Ermes na een dramatisch verlopen detox-kuur in Mexico voor haar leven vecht, stelt haar familie thuis in Nederland alles in het werk om het geld voor haar ziekenhuisverblijf bijeen te schrapen. Er lijken lichtpuntjes te zijn voor Denises toestand, maar uiteindelijk zal zij zelf voor de extreem dure zorgkosten in Mexico en de repatriëring moeten opdraaien.