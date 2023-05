Politie vindt 50.000 euro en vermoedelijk cocaïne in vakantiewoning op Brielse camping

In een vakantiewoning op een camping aan de Batterijweg in Brielle is zaterdagochtend bijna 50.000 euro en vermoedelijk cocaïne in een tas gevonden. De vermoedelijke drugs en het geld zijn in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden.