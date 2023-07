Politie zoekt getuigen mishandeling van twee fietsers in Hellevoetsluis

Einde van tijdperk: groep achters zeggen adieu tegen basis­school De Bouwsteen

Nog even en ze zijn niet langer de oudste, maar de jongste op school. Brugpiepers op een heel nieuwe school. Maar voor het zover is, namen groep achters van CBS De Bouwsteen uit ‘s-Gravendeel afgelopen dinsdag in stijl afscheid van hun basisschooljaren.