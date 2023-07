N218 bij Spijkenis­se in beide richtingen dicht door storing bij Hartelbrug

De Zoetwaterkanaalbrug in Spijkenisse had zaterdagmiddag in storing. Hierdoor kon ook de Hartelbrug niet open voor verkeer. De aansluiting tussen de N218 en de A15 was daarom in beide richtingen afgesloten. Rond 16.15 uur kon er weer verkeer over de Zoetwaterkanaalbrug.