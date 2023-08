Rens (10) spot een reuzenbovist: ‘zo groot hebben we ze nog niet gezien’

Roel Dijkstra bracht 46 jaar nieuws in beeld: ‘Het leukst was als ik de politie te slim af kon zijn’

Foto’s die even recht voor z’n raap zijn als hijzelf; dat is hoe fotograaf Roel Dijkstra (64) zijn werk omschrijft. Na 46 jaar het nieuws te hebben vastgelegd, draagt hij in september vanwege gezondheidsproblemen zijn fotobureau over. ,,Met mijn rikketik gaat het niet langer.”