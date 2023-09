Rockanjenaar Meindert van Buuren op Tweede Kamer-lijst van BVNL

Hoe straat­schof­fie Herman uitgroeide tot horecaty­coon met 13 zaken en 600 man personeel

U kent hem misschien niet, maar de kans is groot dat u wel eens bij hem aan tafel heeft gezeten. Voor een kop koffie, een moot zalm of een pizza. Uw gastheer? Herman Hell (47), met dertien zaken in en rond Rotterdam de grootste horecaondernemer van onze regio. Een portret.