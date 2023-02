Rozenburg opgelucht: Calandbrug is weer open

indebuurt.nl Nieuw restaurant (en club) opent bijna op de Coolsingel: dit weten we over Grace

In het gigantische hoekpand (lees: 910 vierkante meter) aan de Coolsingel wordt al maanden gebouwd aan ‘The Next Big Thing’. Binnenkort openen hier een gloednieuw restaurant, met een sterrenchef uit New York, en een club. Wij vertellen je alles over Grace en The Grit.

