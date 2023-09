Scooterrijder en fietser gewond na aanrijding Vierpolders

Soms wordt escort Robin gevraagd om dingen te doen die niet goed voelen: ‘Ik voelde me zo kwetsbaar’

Eén op de tien escorts (mannen én vrouwen) wordt gevraagd iets te doen waar ze geen zin in hebben. Denk aan een ongewassen klant of het vragen om onveilige seks. High class escortbureau Society Service heeft een plan bedacht om dit soort situaties te voorkomen. ,,De man was alleen gericht op het vervullen van zijn eigen fantasie en had onvoldoende oog voor haar behoeftes.’’