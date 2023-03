Spring Blues wijkt voor Brielle Live: ‘Twee evenementen pal naast elkaar werkt niet’

Adri (69) schreef een boek over zijn onvoorwaar­de­lij­ke liefde voor Feyenoord: ‘Het is een verslaving’

Feyenoord-supporters beleven een ongekend seizoen, zoals Adri Vermaat die dagelijks met zijn favoriete voetbalclub bezig is. De 69-jarige oud-journalist schreef een boek over de onvoorwaardelijke liefde voor de Rotterdamse trots van Zuid. ‘Het is een verslaving, daar is niks aan te doen.’