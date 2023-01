Stad en platteland in één gemeente Voorne? Briellenaren van weleer zouden ervan hebben gegruweld

ONVOLTOOID VERLEDENDe nieuwe gemeente Voorne aan Zee is een feit. Of het voorlopig de laatste herindeling is, zal de toekomst uitwijzen. Het is in elk geval bij lange na niet de eerste.

Aan de vorming van de gemeente Voorne aan Zee gingen heel wat grensverschuivingen vooraf. Van recentere datum is bijvoorbeeld de samenvoeging van de vroegere gemeenten Nieuw-Helvoet, Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis. Dat had heel wat voeten in aarde, met in 1939 nog een negatief besluit van de koningin, maar op 1 januari 1960 was die grenswijziging toch echt een feit.

In dat jaar kreeg Brielle er buiten de wallen flink wat grondgebied bij. En in 1980 gingen Oostvoorne, Rockanje en Tinte op in Westvoorne. En Vierpolders, Zwartewaal en Brielle in de gemeente Brielle.

Het is anno nu bijna niet meer voor te stellen, maar tweehonderd jaar geleden bestond deze regio uit twintig (!) gemeenten. ,,Hoewel het verhaal van twintig naar twee gemeenten niet helemaal op gaat’’, nuanceert historicus Bob Benschop van het Streekarchief Voorne-Putten dat aantal.

Oud en Nieuw Kleiburg bijvoorbeeld vormde een uitzondering. ,,Dat was voorheen een heerlijkheid, het was een beetje zinloos om daar een gemeente van te maken’’, vertelt Benschop over de vorming van gemeenten in 1816, nadat de Fransen het veld hadden geruimd. ,,Er stonden geen huizen, het had geen inwoners.’’ Toch werd het een gemeente genoemd. Net als al die andere plekken, waarvan de namen nog altijd terug te vinden zijn in het landschap. Biert, Naters, Sint Pancrasgors, Strijpe en Lodderland met Stuifakker en St. Annapolder en Schapengors: zet er in veel gevallen ‘dijk’ achter en je herkent ze direct.

Twijfel

Lang zou het niet bij ‘twintig’ gemeenten blijven. De eerste die op de nominatie stond om te worden samengevoegd, was de gemeente Oude en Nieuwe Struyten. ,,Met een inwonertal van 114 werd het bestaansrecht in twijfel getrokken’’, weet Benschop. Al in januari 1828 polsten Gedeputeerde Staten of de gemeente Hellevoetsluis interesse had in het grondgebied van Oude en Nieuwe Struyten. ,,Het antwoord was duidelijk: dat was geenszins wenselijk. Een heel rijtje argumenten volgde. Zo vormde de gemeente als vesting een eigen gebied. Daarnaast was de wijze waarop gemeentelijke belastingen werden geheven totaal verschillend, vanwege de totaal andere aard van bedrijvigheid.’’

Quote Brielle stond als stad ver verheven boven het platteland Bob Benschop, Streekarchief Voorne-Putten

Nee, in Hellevoetsluis lieten ze fijn alles bij het oude en Struyten bleef zelfstandig. Totdat in 1855 een gemeentelijke herindeling plaatsvond en de gemeente Struyten bij Nieuw-Helvoet werd getrokken, Naters werd opgeslokt door Oostvoorne en de gemeenten Biert en Simonshaven door Geervliet.

Veel veranderd

Het zal duidelijk zijn: men stond niet altijd te springen om herindeling. We komen, vergelijken met twee eeuwen geleden, van ver. Er is héél veel veranderd. Dat spreekt na tweehonderd jaar voor zich, maar is toch mooi om te zien. Groot is wat dat betreft ook het contrast met de historische en de ‘huidige’ gemeente Brielle, nu een actief participant in Voorne aan Zee. Eén nieuwe gemeente Voorne, waarin dorpen, steden én platteland samengaan: Briellenaren van tweehonderd jaar terug zouden gruwelen als ze zouden zien wat er nu gebeurt.

Als er namelijk één plaats op Voorne was die zich absoluut níét wenste te associëren met het platteland, dan was het Brielle wel, zo blijkt uit het relaas van historicus Benschop die op het uit 1816 daterende Reglement van Bestuur voor het Platte Land der Provincie Holland geen 20 maar 19 gemeenten op het eiland Voorne telde. Juist: Brielle ontbrak op die lijst. Benschop: ,,Want Brielle stond als stad ver verheven boven het platteland.’’ Tja, het kan verkeren.

