Sterftecijfer in Voorne aan Zee rond landelijk gemiddelde

Wie zwart bijver­dient, heeft voortaan meer kans om tegen de lamp te lopen: ‘Willen weten wie de boel belazert’

VVD-wethouder Tim Versnel gaat harder optreden tegen bijstandsfraudeurs. Wie zwart bijverdient, vermogen achterhoudt of liegt over samenwonen, loopt voortaan meer kans tegen de lamp te lopen. ,,We gaan enorm investeren in Rotterdammers in de bijstand, maar dan willen we ook weten of er mensen bij zijn die de boel belazeren.’’