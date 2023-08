Scholen beginnen weer en dat betekent goed opletten: ‘Rond deze tijd altijd piek in aantal ongelukken’

Een nieuw schooljaar, dat maandag van start gaat, betekent ook weer opletten geblazen voor iedereen die de weg op gaat. Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland, vertelt waarom dat nog steeds zo belangrijk is. ,,Rond deze tijd is er elk jaar een piek in het aantal ongelukken.”