Rechtszaak Waldemar zou op de bus naar Polen stappen, maar reed met wagen het politiebu­reau Zuidplein in

Doodongeruste familie sloeg begin juni alarm over de vermiste Waldemar W. (48). De Pool had de bus naar huis moeten nemen, maar kwam nooit aan. In plaats daarvan bleek hij met een gestolen bestelauto de gevel van politiebureau Zuidplein te zijn binnengereden.