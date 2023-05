Strand Rockanje heeft Blauwe Vlag terug, ook Hellevoet en Ouddorp in de prijzen

Voordat sportscho­len overal te vinden waren, was er hier al een: ‘Er was vrijwel niets anders te doen’

Delta Sportcentrum in Spijkenisse is een van de oudste sportscholen van Nederland. De jonge Ton van Kooten liep er bijna zestig jaar geleden binnen omdat er in z’n nieuwbouwwijk niets anders te doen was, volgde er judolessen en ging er nooit meer weg.