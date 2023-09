Strijd om woonpark buitenlandse werknemers wordt grimmiger: ‘Hij noemde me een fascist’

Voetbal Totaal Zwaluwen zweeft, Barend­recht gestaakt en al vier keer rood voor TOGB: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Zwaluwen vloog er vorig seizoen bijna uit, maar is na weer een overtuigende overwinning nu één van de hoogvliegers in de vierde divisie. Bijzonder knap, al is het nog vroeg dag. Daar houden ze zich bij Capelle en Sportclub Feyenoord vermoedelijk ook aan vast, al maakten de Rotterdammers het dit weekeinde wel héél bont. En wat gebeurde er tijdens de gestaakte wedstrijd tussen Barendrecht en Quick? Lees dit overzicht en je bent helemaal bij!