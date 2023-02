Toch dit jaar al eigen festival voor Voorne aan Zee: ‘Artiesten uit de vaderlandse top gestrikt’

indebuurt.nl 12 x gezellige eetcafés in Rotterdam

Even geen zin in zesgangendiner of shared dining in een hipstertent? Wél trek in stokbrood met kruidenboter, een kom uiensoep, een tosti, schnitzel of een sateetje? In Rotterdam zijn er gelukkig nog genoeg gezellige eetcafés te vinden. Lekker knus aan de bar hangen!