Vanmiddag en vanavond kans op bewolkte dag in Voorne aan Zee

Ray zet strijd voor damherten op lager pitje: ‘Niet veel meer te doen’

Drie jaar lang was het welzijn van de damhertenroedel zijn lust en zijn leven, maar nu stopt Ray de Boon met ‘de missie’ die op zijn weg kwam. Moegestreden is hij, maar hij voelt vooral dat zíjn strijd is gestreden. Daarom stapt hij nu uit de spotlights als hét gezicht van het (juridische) gevecht om de damherten voor de Hoeksche Waard te behouden.