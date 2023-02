Veel glasschade bij explosie in woning in Spijkenisse, tweede ontploffing in een nacht

Vijfde explosie in vijf dagen tijd: ontplof­fing bij woning aan de Pruimen­tuin in Rotterdam-Zuid

Bij een woning aan de Pruimentuin in Rotterdam-Zuid heeft in de nacht van donderdag op vrijdag even voor 03.00 uur een explosie plaatsgevonden. Een paar uur later vond een explosie plaats in Spijkenisse. Het is de vijfde explosie in vijf dagen tijd in onze regio.