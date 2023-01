Verbazing over ‘afschuwelijk’ nieuw gemeentewapen: ‘Is dit een 1 aprilgrap?’

MET POLLInwoners van de nieuwe fusiegemeente Voorne aan Zee raken er niet over uitgepraat. Wat staat er nu precies op het nieuwe gemeentewapen? Is het een half mens, half dier? Is het een aap? Waar kijken ze naar? Eén ding is duidelijk: velen vinden het wapen dat de Hoge Raad van Adel maakte een fiasco.

Burgemeester Peter Rehwinkel presenteerde het wapen trots tijdens de nieuwjaarsreceptie van de nieuwe gemeente.

Het is een combinatie van de gemeentewapens van de gefuseerde gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle. Vanuit het wapen in Brielle zou er een paardmens opgezet worden die een schild vasthoudt. Alleen is te elfder ure, op advies van het Streekarchief Voorne-Putten, besloten het paardmens te vervangen door een Capirussa, een mythisch wezen met leeuwenstaart, paardenbenen en een menselijk gezicht met hondenoren. Het monster is volgens het archief nauw verbonden met de vroege stadsgeschiedenis van Brielle en prijkt op enkele markante gevelstenen in de stad.

Serieus overleg

,,We hebben over het wapen serieus overleg gehad met de gemeente en het Streekarchief, er was draagvlak voor. We hebben het zeker niet opgelegd”, zegt een woordvoerder van de Hoge Raad van Adel.

Maar inwoners reageren massaal afwijzend op Capirussa. ‘Afschuwelijk’, ‘Is dit een 1 aprilgrap?’, ‘ontzettend lelijk’, ‘We staan voor aap’, ‘belachelijk’ en ‘werkelijk absurd’ zijn zo maar enkele reacties op sociale media.

Quote Ik vind het ook niet mooi Rien Kap, coalitieleider

Raadsleden worden bestookt met vragen om in te grijpen, maar zeggen dat niet te kunnen. Coalitieleider Rien Kap (IBV) biecht op dat hij het wapen ook ‘niet mooi’ vindt. Hij zit net als veel collega’s met de handen in het haar, want er valt niets meer aan te doen. ,,Het is een procedure van twee jaar geweest die buiten ons om ging en nu is het te laat: de koning heeft er al z’n handtekening onder gezet.”

