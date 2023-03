Vertraging voor luxe woonwijk door vleermuizen: ‘Teleurstellend voor starters die zo graag huis willen’

Reacties op WOZ-waar­de: ‘Nog niemand gehoord over het hoge belasting­ta­rief dat wordt opgelegd’

‘De veroorzakers zitten bij je eigen gemeente die regels ondoorgrondelijk maken’ en ‘Begrijpelijk dat men bang is als Ajax- en Feyenoordsupporters bij elkaar in de buurt komen. Maar om een begin te maken om dit toch te realiseren: laat eerst eens gezinnen met kinderen tot 12 jaar toe’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 8 maart verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.