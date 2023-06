Vier gewonden door auto-ongeluk in Hellevoetsluis

Duizenden kinderen hebben een crimineel familielid: ‘Heb cliënten van drie generaties gehad’

De 14.000 kinderen die in de Rotterdamse regio opgroeien met een crimineel familielid in huis zijn niet gedoemd ook zelf het verkeerde pad te kiezen. De ene lukt het om zelf een mooie toekomst te vinden, de ander heeft een extra duwtje in de rug nodig. En dat kan óók van de ‘foute’ ouder komen: ,,Geen crimineel wil dat zijn kind ook crimineel wordt.’’