Vrachtwagen belandt ondersteboven in sloot

Voetbal Totaal Eenzijdige ‘Slag om Rijswijk’ en trouwca­deau voor Te Wer­ve-spe­ler: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Waar de divisieclubs een vrij weekend hadden, werd er in de lagere regionen volop gevoetbald. Faysal Amaziane trouwde onlangs in Thailand en luisterde zijn bruiloft op met een doelpunt, in de tweede klasse blijft het stuivertje wisselen en bij DWO werd er stilgestaan bij het overlijden van een clubicoon. Wat gebeurde er nog meer in het amateurvoetbal? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.