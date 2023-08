Vrijwilligers rapen honderden peuken van het strand: ‘Je doet wat goeds, al is het voor een dag’

Dit is het inspireren­de verhaal van de Rotterdam­se Studenten Rugby Club (ze kunnen alleen niet koken)

Van een marginaal bestaan naar het hoogste niveau van Nederland. Het is het inspirerende verhaal van de Rotterdamse Studenten Rugby Club. Stap in de wereld van RSRC, waar slimme studenten op en buiten het veld grenzen verleggen en klaarstaan om hun volgende hoofdstuk in de ereklasse te schrijven.