Vrouwen en dochters samen met het manvolk te water? ‘Schandalig!’

Een naamswijzi­ging en een ticket is noodzake­lijk: Open Dag van Feyenoord is dit jaar anders dan anders

Niet meer naar de Open Dag, maar naar het Feyenoord Festival. Feyenoord steekt de eigen open dag, die traditiegetrouw elke zomer plaatsvindt in en rondom De Kuip, dit jaar in een nieuw jasje. Zo verandert de naam van het evenement en is het voor het eerst noodzakelijk om een ticket in bezit te hebben. Wel blijft het bezoek aan het evenement gratis.