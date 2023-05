Weer ‘Crisis aan Zee’ in jonge fusiegemeente, wat is er aan de hand?

Man (41) gewond bij steekinci­dent: verdachte aangehou­den

Een 41-jarige man uit Breda is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een steekincident in Rotterdam. Agenten troffen het slachtoffer aan op de Erasmusstraat. In dezelfde straat is een 54-jarige verdachte zonder woon- of verblijfplaats aangehouden.