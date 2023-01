Wethouder Sormaz gaat jeugd, onderwijs en werk doen

Sormaz was maandag bij de eerste raad, maar ze wordt pas op 16 januari beëdigd. Ze was raadslid in Capelle aan den IJssel voor BVNL, de partij die bij de verkiezingen in Voorne aan Zee twee zetels haalde. Melissa de Rijke (24) zag af van het wethouderschap, omdat zij zich daar nog niet klaar voor voelt. ,,Dat snap ik heel goed”, zegt Sormaz (54), die door haar partij een politieke oud-gediende wordt genoemd.

Ervaring

,,Ik denk dat ik met mijn ervaring in de politiek het nodige gewicht in de schaal kan leggen. Dat is juist bij zo’n nieuwe gemeente extra belangrijk. Een beetje stabiliteit en standvastigheid in turbulente tijden zijn geen overbodige luxe, helemaal met alles wat er in ons land speelt en het wankele vertrouwen van veel mensen in de politiek.’’