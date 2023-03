Wim wil kunstwerk van overleden broer niet buiten: ‘Dan gaat het stuk’

de kwestie Toch uit-pu­bliek in De Kuip? ‘Rotterdam heeft genoeg problemen waar politie harder nodig is’

Bij elke wedstrijd in de Kuip moet er uit- en thuispubliek zijn. Althans, als het aan supportersvereniging De Feijenoorder ligt. Dit wordt weer extra actueel bij de halve finale tegen aartsrivaal Ajax begin april. Ajax-directeur Edwin van der Sar ziet die wedstrijd als een kans om met elkaar afspraken te maken om de jarenlange impasse te doorbreken’. Onze lezers zeggen echter dat wat hen betreft uit-publiek niet welkom is: ‘Het is jammer maar het kan niet anders!’