Wordt ‘de muur om Voorne aan Zee’ na een onrustig half jaar dan echt afgebroken?

Vissers­vrien­den waren het zat om telkens een boot te moeten huren, dus bouwden ze er zelf maar een

Twee vrienden en visfanaten werden het constant moeten huren van een vissersboot zo beu, dat ze besloten dan maar hun eigen ideale roofvisboot te bouwen. Dat schip, de Cryptocraft, eigenhandig ontworpen en aan elkaar gelast in een loods in Oud-Beijerland, is nu af. Inmiddels zijn Gertjan en Barry bezig met boot nummer 2 en 3; nog groter, beter en meer badass.