Zeedijk in Oudenhoorn afgesloten voor doorgaand verkeer, ‘net nu het extra druk is’

Expeditie Haring­vliet valt (mogelijk) opnieuw in het water: vertrou­wens­breuk tussen rederij en gemeente

Wel, niet, toen weer wel. Maar opnieuw is onduidelijk of Expeditie Haringvliet dit seizoen door gaat. Hoeksche Vaart, de lokale rederij die deze vanaf 8 juli zou gaan varen, is momenteel gedemotiveerd na wéér een aanvaring met de gemeente.