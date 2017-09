16-jarig meisje heeft nog elke dag last van ‘fietsende rukker’

,,Als ik op die plek kom, zie ik het weer voor me. En dat zou eigenlijk niet mogen’’, las ze vandaag voor uit haar slachtofferverklaring tijdens de rechtszaak tegen de 35-jarige Jeroen S. Deze stond terecht voor het lastigvallen van vijftien meisjes tussen de 12 en 15 jaar tussen augustus en december 2015. Hij ging naast ze fietsen en begon te masturberen en in andere gevallen dwong hij hen te stoppen en legde hun hand op zijn geslachtsdeel of betastte hen.



S. bibberde als een rietje tijdens de rechtszaak en zei emotioneel niet in staat te zijn om op vragen antwoord te geven. Hij knikte alleen op vragen of schudde het hoofd. De rechter las voor uit het politierapport dat de Spijkenisser had bekend in het verleden nog eens zo’n 25 keer meisjes en jonge vrouwen te hebben lastiggevallen. Het kwam allemaal voort uit ‘een slechte jeugd, met veel geweld’.



De rechter schetste het beeld van een man die gevoelens probeerde te verdoven met blowen en als dat niet lukte sterke drank tot zich nam. Daarna stapte hij op zijn fiets en wilde meisjes shockeren, maar kort daarna schaamde hij zich. S. keek stoïcijns toen dat werd voorgelezen, ook toen werd verteld dat het een maand voor zijn huwelijk nog gebeurde.