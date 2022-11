16-jarige jongen in arm gestoken in Spijkenisse

Muzikanten schrikken na explosie bij hiphopla­bel: ‘Ik snap niet waarom mensen het op ze gemunt hebben’

Wéér een explosie bij de bekende platenmaatschappij Rotterdam Airlines. Het is de tweede binnen een week tijd. Afgelopen juni was er al een steekpartij. ,,Het is gek wat er gebeurd is”, zegt een muzikant in het studiopand, door een kiertje van de voordeur.

17 november