Aandoenlijk: verdwaald kalfje sluit zich aan bij kudde paarden

Een bijzonder tafereeltje op de Slikken van Flakkee, op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Een heckrundkalfje was de kudde kwijt en sloot zich maar aan bij een oudere fjordenmerrie. Het paard liet het allemaal kalmpjes toe. ,,Dat is erg uitzonderlijk’’, vertelt Ilona Noorlander, boswachter bij Staatsbosbeheer.

Ze kunnen prima met elkaar leven, de heckrunderen en fjorden. Niet dat ze per se beste vrienden zijn, maar op het uitgestrekte natuurgebied Slikken van Flakkee ontloop je elkaar met het grootste gemak. Maar voor een kalfje van een dag of twee oud, kwam de ontmoeting met de paarden eigenlijk wel gelegen. Het beestje was zijn eigen kudde kwijt. ,,Koeien laten soms hun kalfje liggen om op zoek te gaan naar een drinkplek. Meestal blijft het kalfje dan liggen, maar deze is gaan dolen en zag de paarden.’’

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm © Ilona Noorlander

En dat is uitzonderlijk, vertelt Noorlander. ,,Ik zag het en dacht: hier klopt iets niet! Meestal houden de paarden zo'n kalf op afstand, ze accepteren het niet, maar deze oude merrie vond het allemaal wel best dat hij bij haar bleef. Heel bijzonder.’’ De alerte koeien kwamen echter al gauw kijken toen Noorlander, die verantwoordelijk is voor het kuddebeheer, een paar foto's schoot. ,,Een willekeurige groep koeien kwam er aan en scheidden het kalf van de merrie. Het kalfje probeerde toen meteen bij een koe te drinken, maar daar viel weinig te halen, want ze heeft geen kalfje.’’

Rondtrekken

Het is positief dat het kalfje in ieder geval weer met zijn eigen soort werd herenigd. Paarden trekken veel meer rond dan de koeien. Op afstand zag de boswachter dat de groep koeien zich weer verzamelden en dat de pasgeborene stiekem bij een andere willekeurige koe begon te drinken. Het jonge kalfje, met overduidelijk nog wat weinig levenservaring, probeerde daarna bij een aantal stieren melk te krijgen.

,,Toen zag ik een koe staan met een grote uier en ik dacht: dát moet de moeder zijn. Ze herkende op den duur haar kalf.’’ Maar echt zin om te herenigen met haar kind, had moeder koe nog niet. ,,Toen heb ik ze met de auto opgesplitst. Ik loop er niet tussendoor hoor, want ze kunnen agressief zijn.’’

Eind goed, al goed voor de koeienfamilie. Want het kalf wandelde zelf naar zijn moeder toe. De twee zonderden zich even af van de groep. ,,Dat is goed voor hun band. In de toekomst zal het kalf niet meer zulke foutjes maken.’’ Normaliter trekken koeien zich terug om samen te zijn met hun kalf en komen dit soort dingen niet voor. ,,Het was wel heel grappig om mee te maken.’’

Op de Slikken van Flakkee lopen in totaal zo'n 140 heckrunderen rond. Inmiddels zijn er ruim 30 kalfjes. De groep fjorden bestaat uit 45 paarden. Er zijn momenteel 9 veulentjes.

Volledig scherm Het kalfje werd weer herenigd met zijn moeder. Eind goed, al goed. © Ilona Noorlander

