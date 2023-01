Aanvraag voor Briels zonnepark pas later ingediend

Hellevoe­ter in val gelokt tijdens afspraak in Maarssen: slachtof­fer mishandeld, beroofd en in water gegooid

Een 56-jarige man uit Hellevoetsluis is in Maarssen door een groep jongens ernstig mishandeld en in het water gegooid. Dat gebeurde nadat hij een afspraak had, die al snel uit de hand liep.

13 januari