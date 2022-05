Aart-Jan Spoon lijsttrekker voor de VVD in Voorne aan Zee bij gemeenteraadsverkiezingen

Op dit moment is hij nog wethouder wonen bij de gemeente Hellevoetsluis, die op zal gaan in de fusiegemeente. Spoon is daarnaast al sinds 2002 fractievoorzitter van de Hellevoetse VVD. Ook runt hij naast zijn werk als wethouder nog steeds zijn eigen akkerbouwbedrijf in Nieuwenhoorn.

‘Juiste persoon’

Marja Roza-de Pijper, voorzitter van het bestuur van VVD Voorne aan Zee, is blij met de keuze van Spoon als lijsttrekker. ,,Hij is de juiste persoon voor deze rol. Hij is goed op de hoogte van wat er speelt in de drie gemeenten op het eiland. Met zijn ervaring als raadslid en wethouder brengt Aart Jan de kennis en ervaring mee die we in de nieuwe gemeente hard nodig gaan hebben.’’