Abdelkader Benali eert Jan Toorop: ‘Hij moet een bezienswaardigheid in Oostvoorne zijn geweest’

Als je Abdelkader Benali - die in 1996 debuteerde met Bruiloft aan zee - vraagt wat er zo bijzonder is aan het duingebied van Rockanje en Oostvoorne, is zijn antwoord klip en klaar: de duinen en de zee zijn een levend schilderij. Benali heeft het gebied in woorden moeten vangen, want komende week houdt de schrijver een voordracht over Oostvoorne en dan blikt hij terug op een bijzonder bezoek van beeldend kunstenaar Jan Toorop (1858-1928) aan de badplaats.