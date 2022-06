Acht eeuwen oude ‘geboorteakte’ naar Rockanje: ‘Het ziet er bijna uit als drukwerk’

De ‘geboorteakte’ van Rockanje is na ruim acht eeuwen thuis. Vanaf juli is de oorkonde uit 1220 te zien in het openluchtmuseum de Duinhuisjes in Rockanje.

Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne haalde vorige week het eeuwenoude document persoonlijk op bij het Bisdom in Brugge. Dirk II van Voorne bezegelde op 29 juni 1220 een oorkonde waarmee hij een deel van zijn land schonk aan monniken uit het Vlaamse Ter Doest. Zij hadden hem in 1214 geholpen. Toen zetten stormvloeden grote delen van Voorne onder water. De Jong: ,,Rockanje bestaat weliswaar langer, maar dit is de eerste keer dat de naam Rockanje ergens voorkomt. Je zou dus kunnen zeggen dat dit de geboorteakte is van Rockanje.’’

De burgemeester vindt het heel bijzonder voor Rockanjenaren dat de oorkonde over hun dorp tot en met 30 september in de Duinhuisjes ligt. Daarna is die de hele maand oktober in de hal van het gemeentehuis te bezichtigen. Ondanks zijn hoge leeftijd, is het document nog in uitstekende staat. ,,Het ziet er bijna uit als drukwerk. Voor iedereen die Latijn beheerst, is de tekst goed leesbaar.’’

Ter gelegenheid van de viering van achthonderd jaar Rockanje komt de oorkonde naar het dorp. Dat gebeurde slechts één keer eerder. In 1954 kon iedereen in het gemeentehuis gaan kijken.

Niet alleen voor de geschiedenis van Rockanje is de oorkonde interessant. Ook voor mensen uit de omgeving en andere historisch geïnteresseerden is het de moeite waard om te gaan kijken. Zo komen ook Hellevoetsluis en Middelland in de tekst voor.

